Каррагер о Холанде в «Сити»: «Возможно, его пригласили больше для Лиги чемпионов, чем для АПЛ»

высказался о переходе в .

«У них отличная команда и отличный тренер, и я думаю, что приход Холанда не будет иметь большого значения в плане того, сколько очков они наберут. Они всегда набирают около девяти с половиной десятка очков, что является замечательным достижением.

Возможно, его пригласили, чтобы изменить ситуацию в тех играх, где они терпели неудачу, возможно, больше для Лиги чемпионов, чем для Премьер-лиги.

Он будет меняться, он будет развиваться, ему еще многому предстоит научиться, он молодой игрок. Он будет учиться у одного из величайших тренеров в мировом футболе. Он привнесет что-то новое в свою игру.

Но он также должен помнить, что не следует слишком сильно меняться. Он такой, какой он есть. Его мощь, его темп, голы, которые он забивает...

Вот что меня заинтриговало: как он впишется в стиль , который немного более медленный и техничный, чем вертикальный футбол, который мы видим в Бундеслиге», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».