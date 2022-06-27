Член совета директоров «Динамо»: «Драматичного сокращения бюджета не планируется»

Член совета директоров рассказал о бюджете клуба в новом сезоне.

— С бюджетом есть определенность. Клуб финансируется за счет своих коммерческих доходов, которые включают в себя ряд источников. Мы полагаем, что на следующий сезон получим достаточно средств, чтобы в полной мере и достойно провести сезон.

— На следующий сезон бюджет «Динамо» сократится или же останется на прежнем уровне?

— Не могу назвать цифры бюджета на данный момент. Как уже сказал, они зависят от наших коммерческих доходов. Но драматичного сокращения бюджета не планируется, – сказал Дмитрий Гафин.