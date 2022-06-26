Член совета директоров «Динамо» о приостановке контрактов иностранцев: «Нарушение интересов клубов. Зачем их покупать из РПЛ, если можно взять бесплатно?»

Член совета директоров дал комментарий о решении ФИФА по легионерам.

Иностранным игрокам разрешили приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

– Новые правила по приостановке контрактов в СМИ называют грабежом. Вы можете с этим согласиться?

– Я считаю, что введение этой меры от ФИФА – это безусловное нарушение коммерческих и юридических интересов российских клубов.

Во-первых, вы должны понимать – когда мы покупаем иностранного игрока, мы вкладываем средства, чтобы футболист их отрабатывал каждый сезон.

В данном случае у нас выпадает один сезон или даже большее количество. Это автоматически означает, что заплаченные средства за игроков девальвируются – игрок не отрабатывает свой контракт.

Во-вторых, у нас есть большие сомнения, что кто-то сейчас будет покупать иностранных футболистов из . Зачем их покупать, если на один сезон можно взять их бесплатно?

– Ведь футболист может вернуться в российский клуб через год...

– Здесь есть и обратная сторона. Подобная мера негативно сказывается и на самих футболистах, о которых радеет ФИФА.

Если клуб берет себе игрока на один сезон и не имеет четких перспектив по выкупу – часто к футболисту другое отношение, и у игрока не всегда высокие шансы закрепиться в составе. Клубы будут наигрывать своих футболистов, а не того, кто уйдет через год, – сказал Дмитрий Гафин.