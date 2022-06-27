Блаттер про дело о коррупции: «Хочу, чтобы меня оправдали. Инфантино пытается меня уничтожить»

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался по делу о коррупции против него.

«Я хочу защитить свою честь. Когда я пришел в ФИФА, ничего не было. Когда я ушел, это была международная организация, солидная как в экономическом, социальном, так и в культурном плане, и даже в политическом.

Не знаю, почему Инфантино (нынешний глава ФИФА – прим. Sports.ru) столь не благодарен ко мне. Он даже пытается искусственно завести против меня дело. Он хочет уничтожить не только меня, но и все, что я сделал [для ФИФА], потому что он думает, что справляется лучше.

Я должен сказать, что я крайне взволнован. Меня обвиняют в преступлениях, воровстве, но это абсурд. Не знаю, почему я предстал перед судом. Уверен, тысячи, если не миллионы, футболистов тоже не понимают этого.

Я не мстителен, но хочу, чтобы меня оправдали. Дело касается моей репутации и репутации созданного мной футбола. Я создавал его не в одиночку, а вместе с сотнями тренеров, внесших вклад в современный футбол, у которого более двух миллиардов поклонников. Ни у одного вида спорта нет такой популярности», – сказал Блаттер.