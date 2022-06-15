Прокуратура запросила 18 месяцев условного срока для Блаттера и Платини

и могут приговорить к 18 месяцам тюремного заключения условно.

Такое наказание для бывших футбольных функционеров запросила швейцарская прокуратура, сообщает France24 со ссылкой на AFP.

Напомним, генеральная прокуратура Швейцарии обвинила бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-президента УЕФА Платини в мошенничестве. В 2011 году Платини получил выплату в размере 2 миллионов швейцарских франков (2,08 млн долларов), которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.

Платини и Блаттер заявляют, что у них была устная договоренность о выплате, которая касалась консультационной работы Мишеля в период с 1998 по 2002 год.

Вердикт суда должен быть вынесен 8 июля.