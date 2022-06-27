Защитник рассказал о восстановлении от травмы.

— Когда именно ждать вашего возвращения в общую группу?

— Я уже работаю на поле с мячом, следующие десять дней буду заниматься вместе с командой и набирать физическую форму.

— Вы были вне игры долгое время. Почему восстановление так затянулось?

— У меня была довольно сложная травма. Такая же, как десять лет назад во Франции, когда я выступал за «Лион». Тогда восстановление тоже получилось долгим и заняло четыре месяца. Дело в том, что у меня необычная нога — такая бывает одна на миллион. У меня две кости в ноге.

— Показалось, что в какой-то момент вы были уже готовы вернуться на поле, но что-то пошло не так?

— Нет. Когда я получил травму в последней контрольной игре перед возобновлением сезона, то сразу же почувствовал боль. Старался сделать все возможное, чтобы быстрее заиграть, но невозможно победить природу.

Через десять дней рассчитываю быть полностью готовым. Хотелось бы скорее, но мой тренер по физической подготовке настаивает на том, что форму надо набирать постепенно, – сказал Ловрен.