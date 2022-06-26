Ловрен об отстранении «Зенита» от еврокубков: «Существуют двойные стандарты. Спорт и политика должны быть независимы»

Деян Ловрен заявил о политике двойных стандартов в контексте отстранения России от еврокубков.
– В этом году «Зенит» не будет участвовать в еврокубках. Это как-то сказывается на вашей мотивации?
– Это очень болезненно. И я не могу понять такого решения.
Спорт и политика должны быть независимы, а сейчас множество спортсменов, не только футболистов, оказались наказаны.
Даже паралимпийцы, которые посвятили свои жизни тому, чтобы попасть на Игры, не допускаются к соревнованиям. Мы видим, что существует политика двойных стандартов, но мы с этим ничего не можем поделать.
Нам остается только показывать свою силу, в этом сезоне быть еще лучше, и я верю, что мы вернемся в еврокубки, – сказал хорватский защитник «Зенита».