Ловрен об отстранении «Зенита» от еврокубков: «Существуют двойные стандарты. Спорт и политика должны быть независимы»

заявил о политике двойных стандартов в контексте отстранения России от еврокубков.

– В этом году не будет участвовать в еврокубках. Это как-то сказывается на вашей мотивации?

– Это очень болезненно. И я не могу понять такого решения.

Спорт и политика должны быть независимы, а сейчас множество спортсменов, не только футболистов, оказались наказаны.

Даже паралимпийцы, которые посвятили свои жизни тому, чтобы попасть на Игры, не допускаются к соревнованиям. Мы видим, что существует политика двойных стандартов, но мы с этим ничего не можем поделать.

Нам остается только показывать свою силу, в этом сезоне быть еще лучше, и я верю, что мы вернемся в еврокубки, – сказал хорватский защитник «Зенита».