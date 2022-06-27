Деян Ловрен: «На меня оказывают давление, хотят, чтобы я уехал. В происходящем нет ни моей вины, ни «Зенита», ничего не имею против России»

сообщил, что у него не возникало сомнений касательно возвращения в Россию.

– У вас не было сомнений, возвращаться ли в Россию?

– Нет, никаких сомнений.

– Что думаете о решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами на сезон?

– Я разговаривал с и сразу же заверил его, что останусь в «Зените». У меня подписан с клубом трехлетний контракт, по которому остался еще один сезон.

В целом же, ситуация очень тяжелая, в том числе и для меня.

На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Мне это не нравится, потому что во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита».

Я ничего не имею против России. Меня здесь отлично приняли, у меня тут хорошие друзья.

– В хорватской прессе появлялись оскорбительные для вас публикации. Перед вами кто-то извинился за них?

– Я всегда принимал критику, для меня это не проблема, однако тут дело было в уважении ко мне и моей семье.

Есть определенный предел высказываний, какие я могу допустить, но в данном случае я пойду в суд.

И в случае победы в суде я передам все деньги, которые могут выплатить мне по моему иску, тем людям, кому они действительно нужны.

Для меня это вопрос не денег, а уважения. Уважаю свое имя и честь, чтобы позволить писать о себе что угодно, – сказал хорватский защитник .