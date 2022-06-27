«Вест Хэм» интересуется форвардом «Зенита» Юри Алберто (UOL)

Клуб АПЛ интересуется бразильским форвардом «Зенита».

анализирует возможность приобретения 21-летенго бразильца и может вступить в гонку за игрока с «Коринтианс», утверждает UOL.

Ранее утверждалось, что футболист уже стал игроком бразильской команды, а официально о переходе объявят в начале следующей недели.

Также сообщалось, что отдаст Юри в годичную аренду и на год арендует двух футболистов – вингера Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарезму.

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах .