«Вест Хэм» интересуется форвардом «Зенита» Юри Алберто (UOL)

Клуб АПЛ интересуется бразильским форвардом «Зенита».
«Вест Хэм» анализирует возможность приобретения 21-летенго бразильца Юри Алберто и может вступить в гонку за игрока с «Коринтианс», утверждает UOL.
Ранее утверждалось, что футболист уже стал игроком бразильской команды, а официально о переходе объявят в начале следующей недели.
Также сообщалось, что «Зенит» отдаст Юри в годичную аренду и на год арендует двух футболистов «Коринтианс» – вингера Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарезму.
В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ.