«Ювентус» намерен продлить контракт с де Лигтом. «МЮ» и «Челси» интересуются защитником

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Маттейс де Лигт Футбол

«Ювентус» хочет продлить контракт с защитником Маттейсом де Лигтом. 

Как сообщает журналист Goal Ромео Агрести, на встрече с представительницей игрока Рафаэлой Пиментой представители клуба выразили твердое намерение продлить соглашение с игроком. Действующий контракт нидерландского футболиста с туринцами рассчитан до 2024 года. 

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Челси» к защитнику. 

В прошедшем сезоне Серии А 22-летний футболист провел 31 матч, в котором забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь

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