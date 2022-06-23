«Ювентус» намерен продлить контракт с де Лигтом. «МЮ» и «Челси» интересуются защитником

хочет продлить контракт с защитником Маттейсом де Лигтом.

Как сообщает журналист Goal Ромео Агрести, на встрече с представительницей игрока Рафаэлой Пиментой представители клуба выразили твердое намерение продлить соглашение с игроком. Действующий контракт нидерландского футболиста с туринцами рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе и к защитнику.

В прошедшем сезоне Серии А 22-летний футболист провел 31 матч, в котором забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.