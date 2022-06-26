Комличенко о «Ростове»: «Карпин сказал, что ждет меня. Когда тренер зовет, это многого стоит»

прокомментировал свое будущее.

Этим летом 26-летний форвард вернулся в , отыграв сезон в «Ростове» на правах аренды.

– Вы в «Динамо», но идет разговор, что можете вернуться в «Ростов». Что на самом деле?

– Прохожу сборы с «Динамо», работаю, дальше видно будет. Но команда играет в одного нападающего, сейчас их три, и все понимают, что один не будет выходить по-любому.

– Слишком высокая конкуренция?

– Да. Условно – один играет, второй выходит на 60-й минуте, третий будет сидеть. Не говорю, кто именно и что, но все и все понимают. Думаю, будет логично, что кто-то один поедет. Через неделю будет что-то известно.

– Что сказал Карпин, когда вы уезжали из ?

– Мы пообщались, он сказал, что ждет меня.

– Вам самому чего хочется?

– Буду работать на сборе в «Динамо» на сто процентов, не спустя рукава. Если тренер скажет, что Николай может ехать – ок, скажет – мне нужен такой нападающий – ок. Посмотрим.

– Но в «Ростове» тоже конкуренция – есть Соу, есть Голенков. Или вы знаете, что Соу может уехать?

– Не знаю. Но когда тренер тебя ждет и зовет, это многого стоит и это уже предлог ехать, – сказал нападающий.