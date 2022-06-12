Агент Комличенко: «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов». Он начнет тут подготовку к сезону»

Агент Александр Клюев высказался о будущем форварда «Динамо» Николая Комличенко.
– У него контракт с «Динамо».
– Вы говорили, что он готов продолжить карьеру в «Ростове».
– Пока «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов». На данный момент он начнет там подготовку к сезону.
– Когда, вы надеетесь, наступит ясность с его будущим: «Ростов» или «Динамо»?
– Надеюсь, что, как только будет известен главный тренер «Динамо», появится больше конкретики, – сказал Клюев.
В завершившемся розыгрыше РПЛ Комличенко играл за «Ростов» на правах аренды и забил 8 голов за 28 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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