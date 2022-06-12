Агент Комличенко: «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов». Он начнет тут подготовку к сезону»

Агент Александр Клюев высказался о будущем форварда .

– У него контракт с «Динамо».

– Вы говорили, что он готов продолжить карьеру в «Ростове».

– Пока «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов». На данный момент он начнет там подготовку к сезону.

– Когда, вы надеетесь, наступит ясность с его будущим: «Ростов» или «Динамо»?

– Надеюсь, что, как только будет известен главный тренер «Динамо», появится больше конкретики, – сказал Клюев.

В завершившемся розыгрыше РПЛ Комличенко играл за «Ростов» на правах аренды и забил 8 голов за 28 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Краснодар» может вернуть Комличенко, если «Ростов» не выкупит форварда