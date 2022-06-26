Комличенко о «Динамо: «Сидеть в ротации не хочется. Мне обозначили, что насильно никто удерживать не будет»

Нападающий «Динамо» сообщил, что желает регулярно играть в футбол.

«Мы с новым тренером работаем только три дня, еще пообщаемся, в том числе и индивидуально.

Относительно моего будущего все станет понятно где-то через неделю. В «Динамо» сейчас три явных претендента на одно место центрального нападающего, а сидеть в ротации все-таки не хочется. За время в «Ростове» почувствовал вкус игры и голов.

Посмотрим, что скажет клуб. Мне обозначили, что насильно никто удерживать не будет. Я понимаю интерес клуба, которому в случае трансфера хочется заработать. Думаю, все решим спокойно, но пока конкретнее сказать не могу», – сказал форвард.

В прошлом розыгрыше РПЛ Комличенко играл за «Ростов» на правах аренды и забил 8 голов за 28 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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