Шишкин о Зиньковском в «Спартаке»: «Уже оброс мясом. Пора бороться за более высокие места»

оценил переход хавбека Антона Зиньковского в «Спартак».

«Он сделал уже очень хорошие шаги вперед, зарекомендовал себя и как игрок основного состава [«Крыльев»], и в сборную его не зря приглашали. То есть обратил на себя внимание, и видно, что как футболист он обрастает мясом, как говорится. Точнее, уже оброс.

Пора бороться за более высокие места. Понятно, что у «Спартака» в прошлом сезоне это было не совсем так, но я уверен, что это временно. «Спартак» всегда был большой командой, для любого игрока такой переход – это шаг вперед.

Уверен, что он доволен этим трансфером, что у него будет игровое время. Сейчас у команды новый тренер, много новых футболистов, с адаптацией у него проблем не будет.

Плюс есть вариативность по позиции – в атаке он может сыграть и справа, и слева, и в центре, может даже и чистого нападающего. Очень разносторонний футболист. Да и с уходом в «Зенит» Бакаева у Антона будет больше шансов зацепиться за игровое время в , – сказал экс-защитник красно-белых.