Бэйл недоволен плотным календарем: «Любой игрок скажет, что матчей слишком много. Это бизнес, но ради благополучия футболистов нужно отвлечься от денег»

призвал руководство футбола поставить благополучие игроков выше денег.

Так вингер сборной выразил недовольство перегруженным футбольным календарь.

«Они должны заботиться об игроках. Без футболистов нет продукта. В долгосрочной перспективе проявятся последствия. Человеческое тело не может год за годом справляться с таким календарем.

Что-то должно измениться, футбольное руководство должно что-то делать, но, к сожалению, тут замешаны деньги. Это бизнес, но ради благополучия игроков нужно отвлечься от денег.

На днях мне сказали, что де Брюйне может сыграть 79 матчей в следующем сезоне после всего лишь трехнедельного перерыва. Это слишком много, очевидно, что-то нужно изменить, любой игрок скажет вам, что матчей слишком много. Невозможно играть на высоком уровне при таком количестве игр», – заявил Бэйл.