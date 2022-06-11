Бэйл недоволен плотным календарем: «Любой игрок скажет, что матчей слишком много. Это бизнес, но ради благополучия футболистов нужно отвлечься от денег»

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Гарет Бэйл призвал руководство футбола поставить благополучие игроков выше денег.

Так вингер сборной Уэльса выразил недовольство перегруженным футбольным календарь.

«Они должны заботиться об игроках. Без футболистов нет продукта. В долгосрочной перспективе проявятся последствия. Человеческое тело не может год за годом справляться с таким календарем.

Что-то должно измениться, футбольное руководство должно что-то делать, но, к сожалению, тут замешаны деньги. Это бизнес, но ради благополучия игроков нужно отвлечься от денег.

На днях мне сказали, что де Брюйне может сыграть 79 матчей в следующем сезоне после всего лишь трехнедельного перерыва. Это слишком много, очевидно, что-то нужно изменить, любой игрок скажет вам, что матчей слишком много. Невозможно играть на высоком уровне при таком количестве игр», – заявил Бэйл.

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