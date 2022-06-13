Гарет Бэйл: «Люди думают, что я много играю в гольф и часто получаю травмы, но это не так. В прессе много неточностей, а люди верят»

высказался о том, что его считают игроком, подверженным травмам.

«Я уверен, что никогда не потеряю свои качества при игре с мячом.

Мне нужно больше игрового времени. Я был готов ко многим матчам в , но меня не ставили в состав, поэтому люди предполагали, что я травмирован.

Это такое восприятие. Люди думают, что я много играю в гольф, хотя на самом деле это не так, люди думают, что я часто получаю травмы, но на самом деле это не так.

Пресса, как правило, пишет много неточных вещей, и люди верят в это, и это создает сюжеты», – сказал бывший полузащитник .