Гарет Бэйл: «Люди думают, что я много играю в гольф и часто получаю травмы, но это не так. В прессе много неточностей, а люди верят»

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Гарет Бэйл высказался о том, что его считают игроком, подверженным травмам. 

«Я уверен, что никогда не потеряю свои качества при игре с мячом. 

Мне нужно больше игрового времени. Я был готов ко многим матчам в Испании, но меня не ставили в состав, поэтому люди предполагали, что я травмирован. 

Это такое восприятие. Люди думают, что я много играю в гольф, хотя на самом деле это не так, люди думают, что я часто получаю травмы, но на самом деле это не так.

Пресса, как правило, пишет много неточных вещей, и люди верят в это, и это создает сюжеты», – сказал бывший полузащитник «Реала».

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