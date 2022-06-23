Мане о любимом моменте с «Ливерпулем»: «Победа над «Барселоной» – это было невероятно»

назвал самое памятное событие за время выступлений за «Ливерпуль».

22 июня сенегалец официально стал футболистом «Баварии».

– Очень сложный вопрос, так как есть из чего выбирать. Нужно выбрать самый любимый момент за все ваше время в . Что вы бы назвали?

– Вау! Думаю, что это хороший, но не самый сложный вопрос.

Вернемся в 2019 года, когда мы на домашнем стадионе победили «Барселону» – это было невероятно, а затем мы выиграли .

Для меня пока это лучшее воспоминание, которое навсегда останется в моей памяти, – сказал Мане.

В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 – после поражения 0:3 в первой игре в Испании.