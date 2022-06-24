Азмун о своих 52 лошадях: «Перед играми смотрю видео с ними и злюсь, если ролики забывают прислать. Люблю их и буду проводить с ними больше времени, завершив карьеру»

Нападающий рассказал о том, что владеет уже 52 скакунами.

«Их теперь так много, что я порой забываю их клички.

Но я всегда перед матчами смотрю видеоролики со своими лошадьми. И я по-настоящему выхожу из себя, если друзья или члены семьи забывают прислать мне записи. Я люблю их и буду проводить с ними больше времени, когда завершу карьеру футболиста.

После рождения я сперва увидел мать, затем отца, а затем наших лошадей. У родителей была большая ферма, там были лошади моего отца, моего дяди и моего дедушки.

В детстве я ходил на скачки, лошади – моя главная страсть. Я много о них знаю. Свою первую лошадь я купил в 17 лет», – сказал иранец.