Кирильчева о шутке Генича про Гринвуда и принуждение к сексу: «Его история почему-то была несравнимо нерезонансной по сравнению с моей»

сравнила историю про Наташ с шуткой .

Комментатор пошутил в эфире «Коммент.Лайв» на тему дела об изнасиловании девушки форварда «Манчестер Юнайтед» . «Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал», – пошутил Генич. Феминистка-блогер Лиза Лазерсон призвала Генича извиниться, и он сделал это.

– Ты считаешь, что если бы ты не написала заявление, то тебя бы не уволили?

– Не знаю. Прошел месяц, история затихла. Уже и через две недели особо разговоров на эту тему не было.

Там еще мой добрый друг Костя Генич – Геночка, привет! – перебил повестку. Его история почему-то была несравнимо нерезонансной по сравнению с моей.

– Тем не менее, может быть, был разговор с кем-то из руководства: «Катя, наверное, лучше уйти»?

– Да не было, честно! Сама проявила инициативу еще на сборах. Случается эта история, кипиш, мне говорят, что нужно уехать, чтобы не мозолить глаза.

– То есть вместо того, чтобы улететь со сборов с командой, ты улетела раньше отдельно?

– Да, я вернулась одна. И было понятно, что лучше мне самой уйти, принять такое решение. И отчасти таким образом спасти своих коллег, свой отдел, потому что на них тоже пошла волна хейта, – сказала бывший главный редактор клубного канала ЦСКА.

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