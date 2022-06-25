«Милан» контактирует с окружением Зиеша. Хавбек хочет уйти из «Челси»

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Полузащитник Хаким Зиеш летом может покинуть «Челси».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, хавбек интересен «Милану», и «россонери» уже контактируют с окружением 29-летнего марокканца.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Зиеш настроен сменить команду и готов обсудить переход в состав чемпионов Италии. Одним из главных вопросов станет зарплата – сейчас футболист получает около 5 млн фунтов в год.

В прошлом сезоне АПЛ полузащитник провел 23 игры и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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