Кепа Аррисабалага: «Челси» при Абрамовиче стал одним из сильнейших в Европе. Уверены, амбиции новых владельцев будут такими же»

Вратарь «Челси» высказался о продаже клуба консорциуму .

– Как думаете, что изменится с приходом нового владельца?

– Мы пока выжидаем. Мы чувствовали неуверенность, поскольку сторонние люди задавали нам вопросы, а мы ничего насчет продажи не знали. Теперь мы посмотрим, куда будет идти клуб.

Это команда стала одной из сильнейших в Европе при . И мы уверены, что амбиции новых владельцев будут такими же: они хотят, чтобы клуб боролся за все трофеи, – сказал голкипер.

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