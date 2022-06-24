Кепа Аррисабалага: «Челси» при Абрамовиче стал одним из сильнейших в Европе. Уверены, амбиции новых владельцев будут такими же»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о продаже клуба консорциуму Тодда Боэли.
– Как думаете, что изменится с приходом нового владельца?
– Мы пока выжидаем. Мы чувствовали неуверенность, поскольку сторонние люди задавали нам вопросы, а мы ничего насчет продажи не знали. Теперь мы посмотрим, куда будет идти клуб.
Это команда стала одной из сильнейших в Европе при Романе Абрамовиче. И мы уверены, что амбиции новых владельцев будут такими же: они хотят, чтобы клуб боролся за все трофеи, – сказал голкипер.
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