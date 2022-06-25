Ян Кухта: «Локо» уже в моем сердце, я провел фантастические 5 месяцев в потрясающем клубе. Мы снова окажемся вместе однажды, надеюсь»

записал видеообращение к болельщикам «Локомотива».

Нападающего арендовала пражская . У клуба из Чехии будет приоритетное право выкупа игрока.

«Дорогие болельщики !

Мне бы хотелось поблагодарить всех вас: клуб, персонал, партнеров по команде, болельщиков за все, что вы для меня сделали. Я провел фантастические пять месяцев в потрясающем профессиональном клубе. Здесь я многому научился. Я успел полюбить это место, эту команду.

«Локо» уже в моем сердце. Я буду болеть и переживать за вас во всех будущих матчах. И только из-за личных обстоятельств я вынужден остаться в Чехии. Надеюсь, что однажды мы снова окажемся вместе», – сказал Кухта.