Агент Кухты опроверг, что форвард может вернуться из «Локомотива» в «Славию»

Агент форварда отреагировал на слухи о возможном уходе игрока.

Ранее появилась информация, что 25-летний нападающий может вернуться в пражскую «Славию».

«Ян остается в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его все устраивает», – сказал агент футболиста Милан Мартинович.

Кухта забил победный гол в ворота «Химок» в дебютном матче за «Локо» в . Однако московскому клубу грозит техническое поражение, так как чех не имел права выходить на поле из-за дисквалификации.

«Локо» все ближе к техническому поражению из-за Кухты: «Химки» уже подали протест в КДК, чехи не виноваты