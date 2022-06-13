«Ньюкасл» готов отказаться от Ботмана. «Лилль» согласился на 35 млн евро, но затем поднял цену до 42

готов отказаться от планов приобрести защитника .

По сведениям The Telegraph, французский клуб сперва принял предложение продать нидерландца за 30 млн фунтов (почти 35 млн евро), но затем передумал и потребовал 36 млн фунтов (примерно 42 млн евро).

Трансферный бюджет «сорок» составляет 80-100 млн фунтов (93-117 млн евро), и они не намерены переплачивать за футболистов, особенно когда партнеры намеренно завышают цены.

Утверждается, что в «Ньюкасле» недовольны решением «Лилля» и склоняются к выходу из переговоров и переключению на другие цели, если французы не передумают.

Ранее сообщалось, что на Ботмана также претендует .