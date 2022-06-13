«Ньюкасл» готов отказаться от Ботмана. «Лилль» согласился на 35 млн евро, но затем поднял цену до 42

«Ньюкасл» готов отказаться от планов приобрести защитника «Лилля» Свена Ботмана.
По сведениям The Telegraph, французский клуб сперва принял предложение продать нидерландца за 30 млн фунтов (почти 35 млн евро), но затем передумал и потребовал 36 млн фунтов (примерно 42 млн евро).
Трансферный бюджет «сорок» составляет 80-100 млн фунтов (93-117 млн евро), и они не намерены переплачивать за футболистов, особенно когда партнеры намеренно завышают цены.
Утверждается, что в «Ньюкасле» недовольны решением «Лилля» и склоняются к выходу из переговоров и переключению на другие цели, если французы не передумают.
Ранее сообщалось, что на Ботмана также претендует «Милан».