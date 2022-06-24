VK Видео покажет матч «Динамо» против «Амкала», где сыграет Овечкин

Товарищеский матч «Динамо» – эксклюзивно покажет платформа VK Видео.

Игра пройдет 25 июня на . В ней примет участие хоккеист Александр Овечкин.

«Матч станет первым в России, когда на поле против блогеров выйдут игроки основного состава клуба . Трансляция пройдет 25 июня в 19:00 только для пользователей «ВКонтакте» в группе московской команды. Матч станет дебютом нового тренерского штаба во главе со Славишей Йокановичем.

Зрители увидят представление нового тренерского штаба, челленджи с участием игроков команд и болельщиков, награждения лучших игроков прошедшего сезона, а также смогут получить сюрпризы и подарки.

Перед матчем зрителей ждет яркое шоу: в свой день рождения для всех гостей стадиона и пользователей «ВКонтакте» выступит Егор Крид. Трансляция концерта будет доступна эксклюзивно пользователям платформы VK Видео», – сообщили в пресс-службе «Вконтакте».