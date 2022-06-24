«У Овечкина голов больше, чем у Роналду». Гендиректор футбольного «Динамо» о капитане «Вашингтона»

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Гендиректор «Динамо» заявил, что у Овечкина голов больше, чем у Криштиану Роналду

Сегодня клуб подтвердил, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин сыграет за команду в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня. 

«Хоккеисты нередко играли в футбол, и наоборот, достаточно вспомнить Всеволода Боброва, который принимал участие в легендарном английском турне.

Сегодня у нас появился шанс получить одного из самых забивных нападающих в мировом хоккее – у Александра голов на счету больше, чем у Криштиану Роналду.

Мы надеемся, что в матче с «Амкалом» он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней», – сказал Павел Пивоваров. 

Отметим, что на счету 37-летнего Роналду 698 голов в 903 матчах на клубном уровне.

У 36-летнего Овечкина в активе 852 шайбы в 1421 матче в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли. 

 

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