Президенту «ПСЖ» вновь грозит 28-месячный срок по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ. Прокуратура Швейцарии обжаловала оправдательное решение суда первой инстанции

Швейцарская прокуратура добивается 28-месячного тюремного срока для .

Президент обвиняется в подстрекательстве бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Валька к преступлениям. Самого Валька требуют отправить в тюрьму на 35 месяцев.

Дело уже рассматривалось ранее, и в октябре 2020 года решением суда первой инстанции Аль-Хелайфи был оправдан, а Вальк получил 120 дней заключения условно. Как информирует RMC Sport, на сей раз судебные разбирательства проходят в апелляционной палате Федерального уголовного суда Беллинцоны.

Аль-Хелайфи проходит по этому делу как глава телевизионной группы beIN Media. Сообщалось, что катарский менеджер предоставил «неоправданные преимущества» Вальку, который обвиняется в получении взятки в рамках дела о продаже прав на трансляции ЧМ.