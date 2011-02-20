Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения президенту «ПСЖ» и экс-генсеку ФИФА Вальку по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ

Президент Нассер аль-Хелайфи обвиняется в совершении уголовных преступлений. Ему выдвинула обвинения Генеральная прокуратура Швейцарии.

Утверждается, что 46-летней менеджер из Катара предоставил «неоправданные преимущества» бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальку, который обвиняется в получении взятки.

Аль-Хелайфи также является главой катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.

Предполагается, что президент «ПСЖ» передал Вальку виллу на Сардинии. Кроме того, сын экс-чиновника ФИФА работает в «ПСЖ».

Предполагалось, что Аль-Хелайфи может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы уйти от расследования о взятке ФИФА. Он был допрошен швейцарской прокуратурой.

The Sunday Times нашли ТВ-контракт Катара и ФИФА на 400 млн долларов – пишут, что это официальная взятка