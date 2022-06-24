«Байер» продлил с Виртцем контракт до 2027 года. Хавбек восстанавливается от разрыва «крестов»

продлил контракт с полузащитником .

Новое соглашение с футболистом сборной Германии рассчитано до 2027 года.

19-летний игрок присоединился к леверкузенцам в сезоне-2019/20. В марте этого года он получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В минувшем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 24 игры в чемпионате Германии, забив 7 мячей и отдав 10 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: твиттер «Байера»

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