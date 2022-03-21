ЦСКА: «У Фукса значимых проблем со здоровьем нет. У Заболотного повреждение икроножной мышцы»

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ЦСКА представил информацию о состоянии Бруно Фукса и Антона Заболотного.

«Антон Заболотный, вызванный в сборную России, пропустит учебно-тренировочный сбор национальной команды из-за повреждения икроножной мышцы. В настоящее время нашим медицинским штабом осуществляется комплекс стартовой терапии. О длительности лечения и сроке возвращения к тренировкам без ограничений будет сообщено дополнительно.

Бруно Фукс пропустил домашний матч с «Рубином» по решению тренерского штаба в связи с небольшим мышечным повреждением. По словам главы медштаба ПФК ЦСКА Эдуарда Безуглова, никаких значимых проблем со здоровьем у футболиста нет», – сказано в заявлении клуба.

Со статистикой выступлений 30-летнего Заболотного можно ознакомиться здесь, 22-летнего Фукса – тут.

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