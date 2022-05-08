Фукс о будущем: «Хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше игрового времени»

высказался о своем будущем в .

Защитник армейцев ответил на вопрос, останется ли он в России на следующий сезон.

«Пока не знаю, но я хочу играть за ЦСКА. Я получаю удовольствие, находясь в этой команде. Мне нужно больше игрового времени, пока у меня его нет.

Все проблемы со здоровьем уже позади. Не знаю, когда начну выходить на поле», — сказал Фукс.

Контракт бразильца с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ Фукс провел 7 матчей. Подробнее его статистика – здесь.

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