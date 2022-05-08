Фукс о будущем: «Хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше игрового времени»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Бруно Фукс Футбол

Бруно Фукс высказался о своем будущем в ЦСКА.

Защитник армейцев ответил на вопрос, останется ли он в России на следующий сезон.

«Пока не знаю, но я хочу играть за ЦСКА. Я получаю удовольствие, находясь в этой команде. Мне нужно больше игрового времени, пока у меня его нет.

Все проблемы со здоровьем уже позади. Не знаю, когда начну выходить на поле», — сказал Фукс.

Контракт бразильца с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ Фукс провел 7 матчей. Подробнее его статистика – здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные