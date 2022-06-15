Суарес перейдет в «Ривер Плейт» свободным агентом. Аргентинцы договорились с 35-летним форвардом

может продолжить карьеру в Аргентине.

El Observador со ссылкой на Radio Mitre сообщает, что 35-летний нападающий достиг соглашения с . Утверждается, что на этих выходных форвард отправится в Буэнос-Айрес, чтобы завершить процесс перехода. После этого клуб официально объявит о трансфере.

Нападающий планирует поехать на ЧМ-2022 в лучшей форме.

Уругваец присоединится к новой команде свободным агентом. Срок действия его контракта с истек.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Суарес провел 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.