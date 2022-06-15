Суарес перейдет в «Ривер Плейт» свободным агентом. Аргентинцы договорились с 35-летним форвардом

Теги Атлетико Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Луис Суарес Футбол

Луис Суарес может продолжить карьеру в Аргентине. 

El Observador со ссылкой на Radio Mitre сообщает, что 35-летний нападающий достиг соглашения с «Ривер Плейтом». Утверждается, что на этих выходных форвард отправится в Буэнос-Айрес, чтобы завершить процесс перехода. После этого клуб официально объявит о трансфере. 

Нападающий планирует поехать на ЧМ-2022 в лучшей форме. 

Уругваец присоединится к новой команде свободным агентом. Срок действия его контракта с «Атлетико» истек. 

В прошедшем сезоне Ла Лиги Суарес провел 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные