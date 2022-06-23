Экс-защитник «Уфы» Йокич считает Семака сильнейшим тренером России: «Он и в ЛЧ показал, что «Зенит» может играть по-другому с лучшими командами»

считает Сергея Семака сильнейшим тренером России.

– Ты работал со многими тренерами в «Уфе». Кто оказался для тебя самым важным?

– Однозначно, . Теперь его мастерство видно по работе в «Зените». Он запомнился очень умным и интеллигентным человеком. Много общался и слушал каждого игрока. Я отдельно ему благодарен, что с его подачи я приехал в «Уфу».

Другой сильный тренер, с кем я работал в клубе, – это Вадим Евсеев. Отличный человек и очень хороший тренер. Я до сих пор общаюсь с ними обоими. Все тренеры в «Уфы» что-то дали, но Семак – лучший тренер в клубе для меня. С ним команда заняла место в еврокубках, это получилось благодаря ему.

– Семака недавно признали сильнейшим тренером . Согласен?

– Да, с Россией вопросов нет, но он и в Лиге чемпионов показал, что команда может играть по-другому с лучшими командами. Да, были поражения, но мне было приятно смотреть, как Семак выходит на новый уровень против «Челси» или «Ювентуса».

В чемпионате России «Зенит» – самый сильный клуб, но для таких индивидуально сильных игроков нужен качественный тренер-психолог, чтобы всех держать вместе. Семак справляется и с такой работой, где очень много сильных характеров, которых иногда надо оставить на скамейке запасных.

Семак, Низелик, Оливейра, Мария Бурова – все эти тренеры дошли до из «Уфы» и показали, что могут работать на высочайшем уровне, – сказал бывший защитник «Уфы».