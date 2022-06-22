Экс-хавбек «Зенита», «Ман Сити» и «Реала» Хави Гарсия завершил карьеру. Испанец выиграл 4 трофея в России

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Бывший футболист «Зенита» Хави Гарсия объявил о завершении карьеры.

«Одно из самых больших удовольствий, которое мне доставило время, проведенное в мире профессионального футбола, – это количество друзей и хороших людей, которых я встретил за все эти годы и которые остались со мной на всю жизнь.

Также хочу вспомнить все клубы, которые мне выпала честь представлять: «Реал Мадрид», «Осасуна», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Зенит», «Бетис» и «Боавишта», а также сборную Испании, за цвета которой мне довелось выступать.

Спасибо всем за то, что воплотили в жизнь мечту ребенка из Мурсии», – написал 35-летний футболист.

Гарсия выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2014 по 2017 год.

В составе «Зенита» он выиграл чемпионат России (2014/15), Кубок России (2015/16) и два Суперкубка (2015, 2016).

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