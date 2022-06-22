Вице-спикер Госдумы Жуков о Суперкубке: «Спартак» правильно сделал. Глупо отказываться от возможности побороться за очередной трофей»

Вице-спикер Госдумы высказался о решении «Спартака» не бойкотировать матч за .

9 июля московский клуб встретится с в Санкт-Петербурге.

«Спартак» правильно сделал, что согласился играть матч, не лишил своих болельщиков удовольствия посмотреть Суперкубок.

Глупо отказываться от такой игры, возможности побороться за очередной трофей, который, надеюсь, красно-белые смогут завоевать.

Хотя прогнозы по счету давать не берусь – у команды новый тренер и не так много времени на подготовку. Хочется верить, что все будет хорошо,

«Спартак» избежит повторения результатов прошлых матчей в Санкт-Петербурге.

Точно можно сказать, что первый официальный матч нового сезона будет интересным.

Наверное, все разговоры перед Суперкубком подогрели интерес к игре, хотя такая вывеска и так привлекает максимальное внимание», – сказал Александр Жуков.

«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам и славному прошлому»