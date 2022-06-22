Игорь Лебеденко: «Зенит» – это «Бавария» в какой-то степени. Могут купить любого игрока, забрать сильных ребят у других»

сравнил «Зенит» с «Баварией».

– Как вам видится ситуация с конкуренцией в ? за последние четыре года показал себя доминирующей силой в этом отношении.

– Да, «Зенит» в какой-то степени сейчас – это . Они могут позволить купить любого игрока, хорошо проявившего себя.

Тем самым забрать сильных ребят у других команд. Наверное, в ближайшем будущем у «Зенита» нет конкурентов.

– Когда вы говорите, что «Зенит» «может позволить купить любого», то имеете в виду, что его сила – в деньгах?

– Футбол – это бизнес. Как я говорил ранее, в него играют не деньги, но хорошие футболисты. А на них надо тратиться.

– Читали последнее интервью Игоря Денисова? И слова о том, что Европа определяет настоящий уровень наших чемпионов.

– Да, тут можно провести параллели.

Плюс мы переделали свой чемпионат под европейский, но все успехи на евроарене у нас были, как ни крути, при старом календаре.

Если, как говорят, эту идею лоббировали все наши топ-клубы, они, получается, и обожглись на этом. Мы отдыхаем в самое лучшее время в году – а надо играть в футбол, как я считаю, – сказал футболист .