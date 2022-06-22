Игорь Лебеденко: «Уровень РПЛ падает уже 10 лет. Иностранцы приезжают зарабатывать и уезжают, но иногда говорят не очень хорошо о России – это неправильно»

Игорь Лебеденко считает, что уровень российского футбола снижается на протяжении 10 лет.

– Вы знаковая фигура для российского футбола, поэтому хочется поговорить о глобальных темах. Наверняка же внимательно следите за – как оцените уровень?

– Я в последнее время не так часто, но говорю, что уровень падает, начиная с 2012 года.

С того сильного и времени, когда оно развалилось. Когда развалился . Когда начали уезжать очень сильные для нашей страны легионеры. На протяжении, наверное, уже порядка 10 лет уровень падает.

– С чем вы это связываете?

– Это комплекс причин. Если говорить об иностранцах – они и раньше уезжали. Сейчас в силу ряда всем известных причин многие тоже покинули страну.

Естественно, как ни крути, один из факторов – это деньги. И тот момент, что их [в футболе] становится меньше. Конечно, на поле играют не деньги, но за них покупаются хорошие футболисты, которым надо платить соответствующую зарплату.

С другой стороны, сегодня настал момент, чтобы выстроить хороший плацдарм по воспитанию молодежи. Но для этого вся система должна работать на воспитание.

А у меня дети в спорте, и я вижу, что это работает не совсем правильно. Поэтому так происходит: вроде надо воспитывать своих, но система своих не дает.

– Уточню по сказанному вами относительно иностранцев. Сейчас их массовый отъезд порой называют бегством. Это правильная формулировка?

– Нет. Почему бегство? Есть же часть ребят, которые по-прежнему играют и не уезжают. Так что это выбор каждого, судить тут кого-то не стоит. Каждый сам делает свой выбор.

– Про тренера Гиздоля говорили, что убежал.

– Опять же, мы не будем кого-то судить – убежал или не убежал. Понятно, что все приезжают зарабатывать деньги и рано или поздно уезжают.

Иногда даже эти иностранцы говорят не очень хорошо о России – вот это неправильно. Так как мы им платим хорошие деньги, которые можно было бы платить своим специалистам, – сказал 39-летний футболист .