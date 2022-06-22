Агент Бикфалви: «Приостановим контракт с «Уралом», если получим звонок от «Реала». Эрику нравится в России»

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Эрик Бикфалви готов покинуть «Урал» ради перехода в «Реал».

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Контракт Эрика с «Уралом» действует еще два года – до 2024-го.

К нему есть большой интерес со стороны «Клужа», но Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт.

Он это сделает, если мы получим звонок из мадридского «Реала». В обратном случае в этом просто нет смысла», – заявил агент футболиста Даниэль Драгош.

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