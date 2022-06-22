Крыховяка предложили «Галатасараю». Клуб примет решение о подписании игрока после назначения нового тренера

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Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в чемпионате Турции. 

Представители полузащитника «Краснодара» предложили его услуги «Галатасараю», сообщает Metaratings.ru. Клуб примет решение о трансфере игрока после назначения нового главного тренера. 

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года. Вторую половину прошедшего сезона поляк провел в греческом АЕК, воспользовавшись правилом приостановки соглашения с российским клубом. 

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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