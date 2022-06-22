Крыховяка предложили «Галатасараю». Клуб примет решение о подписании игрока после назначения нового тренера

может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Представители полузащитника предложили его услуги «Галатасараю», сообщает Metaratings.ru. Клуб примет решение о трансфере игрока после назначения нового главного тренера.

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года. Вторую половину прошедшего сезона поляк провел в греческом АЕК, воспользовавшись правилом приостановки соглашения с российским клубом.

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.