Крыховяк о будущем: «Я должен вернуться в Россию и начать подготовку там. Звонят другие клубы»

подтвердил, что вернется в «Краснодар».

Вторую половину этого сезона 32-летний игрок заканчивал в греческом клубе . Он приостановил контракт с «Краснодаром», воспользовавшись новыми правилами ФИФА. Сообщалось, что хавбек планирует продолжить играть в России.

«Я не знаю, чем все это закончится. Но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку там.

Здесь много вопросов, так что я действительно сейчас не знаю, как все сложится.

Я разговариваю со своим агентом и знаю, что звонят другие клубы. Но для начала нужно договориться с двумя сторонами: со мной и «Краснодаром», – сказал Крыховяк.

Контракт поляка с действует до лета 2024 года.