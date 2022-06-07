Крыховяк о будущем: «Я должен вернуться в Россию и начать подготовку там. Звонят другие клубы»

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Гжегож Крыховяк подтвердил, что вернется в «Краснодар». 

Вторую половину этого сезона 32-летний игрок заканчивал в греческом клубе АЕК. Он приостановил контракт с «Краснодаром», воспользовавшись новыми правилами ФИФА. Сообщалось, что хавбек планирует продолжить играть в России. 

«Я не знаю, чем все это закончится. Но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку там.

Здесь много вопросов, так что я действительно сейчас не знаю, как все сложится. 

Я разговариваю со своим агентом и знаю, что звонят другие клубы. Но для начала нужно договориться с двумя сторонами: со мной и «Краснодаром», – сказал Крыховяк. 

Контракт поляка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года.

 

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