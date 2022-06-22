Садьо Мане: «Хочу многого достичь с «Баварией» – и в Европе тоже. Очень счастлив, пришло время для вызова»

поделился мыслями после перехода в «Баварию» из «Ливерпуля».

«Очень счастлив оказаться в «Баварии». Мы много разговаривали, и я с самого начала чувствовал большую заинтересованность со стороны этого великого клуба, так что у меня не было сомнений. Пришло время для этого вызова.

Я хочу многого достичь с этим клубом – и в Европе тоже. Когда я выступал за «Ред Булл Зальцбург», то смотрел много матчей «Баварии» – мне действительно нравится этот клуб!» – сказал вингер.

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