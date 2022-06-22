Садьо Мане: «Хочу многого достичь с «Баварией» – и в Европе тоже. Очень счастлив, пришло время для вызова»

Теги Бавария бундеслига Германия Садьо Мане Футбол

Садьо Мане поделился мыслями после перехода в «Баварию» из «Ливерпуля».

«Очень счастлив оказаться в «Баварии». Мы много разговаривали, и я с самого начала чувствовал большую заинтересованность со стороны этого великого клуба, так что у меня не было сомнений. Пришло время для этого вызова.

Я хочу многого достичь с этим клубом – и в Европе тоже. Когда я выступал за «Ред Булл Зальцбург», то смотрел много матчей «Баварии» – мне действительно нравится этот клуб!» – сказал вингер.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля». Контракт – до лета 2025 года

Мане – не прямая замена Левандовскому. Он отлично впишется в план Нагельсманна играть без чистого нападающего

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные