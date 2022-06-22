Терюшков о Лантратове: «Заинтересованность со стороны «Зенита» была. «Химки» не получали предложений»

Роман Терюшков подтвердил, что «Зенит» интересовался вратарем «Химок» Ильей Лантратовым.

Сообщалось, что сине-бело-голубые в итоге передумали покупать голкипера – возможно, из-за его стычки с болбоем «СКА-Хабаровск».

«Клуб на данный момент не получил предложения о трансфере Ильи. Если оно поступит, то рассмотрим его. Хотя заинтересованность со стороны была, мы этого не скрываем. Сейчас наш вратарь тренируется с командой, он, соответственно, является нашим основным голкипером.

Илья – игрок топ-уровня, он дорос до сборной России. Хочется, чтобы он играл только на первых ролях, а не находился в резерве. Уверен, Илья в любом случае попадет в топ-клуб, но когда это случится, сказать со 100-процентной уверенностью не могу», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба.