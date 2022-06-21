Кержаков о результатах «Нижнего»: «Эта работа – огромный труд. После нее сводить все к тому, что нам повезло? Да ни фига подобного»

не считает, что результаты «Нижнего Новгорода» в минувшем сезоне обусловлены везением.

– После вашего ухода из «Нижнего» я написал текст об итогах сезона. Главный вывод – остался за счет достаточно надежной обороны и стандартов. Насколько это правильная оценка?

– Конечно, правильная.

Но я еще слышал разговоры о везении. Полностью с ними не согласен. Вообще везение – немного непонятная для меня история в футболе. Что значит повезло? Если соперник не забил момент, это влияние множества факторов: усталость, поспешность принятия решений, еще что-то. То есть в этом есть наша заслуга – мы правильно играли тактически, так, чтобы сопернику было некомфортно, чтобы он уставал.

Я не вижу в футболе место слову «везение».

Подготовка к матчу, сама игра – огромная работа, которую проделывают не только игроки. Мы с помощниками Владимиром Казаковым и Русланом Аджинджалом отсматривали огромное количество материала, разбирали малейшие нюансы, которые помогали добиваться результата. Хочу сказать и про видеоаналитика Андрея Анкудимова, потрясающего парня и профессионала, который вместе с нами участвовал в анализе наших матчей и игр соперника.

Эта работа – огромный труд. После нее сводить все к тому, что нам повезло? Да ни фига подобного.

Глобально: я не считаю, что этот сезон «Нижнего» – удовлетворительный. Это был очень сильный сезон, – сказал Кержаков в интервью .

Интервью Кержакова после «Нижнего Новгорода»: о выгорании, адаптации обороны Конте и ошибках при поиске яркости