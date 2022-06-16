Кержаков о «Нижнем Новгороде»: «Для новичка РПЛ провели очень хороший сезон. Выполнили поставленную задачу – сохранили место в лиге»

оценил сезон «Нижнего Новгорода».

Сегодня стало известно, что главный тренер команды покинул свой пост. Его сменил Михаил Галактионов.

«Думаю, для новичка РПЛ мы провели очень хороший сезон. Выполнили поставленную перед нами задачу, а именно сохранили место в РПЛ.

На данный момент предложений по работе у меня нет. Готов рассматривать. Могу ли возглавить ? Без комментариев. На меня оттуда никто не выходил», – сказал Кержаков.

В сезоне-2021/22 занял 11-е место в , набрав 33 очка.