Кержаков о работе в РПЛ или ФНЛ: «Я готов рассматривать любые предложения»

прокомментировал свое будущее.

В прошлом сезоне 39-летний тренер работал в , однако контракт с ним продлен не был.

«Возглавить команду в ближайший месяц? Не думаю, что этот вопрос ко мне. Я не могу отвечать за другие команды. Пока переговоров нет.

Конечно, я неоднократно говорил о желании продолжить работу. Предпочтение РПЛ или ФНЛ? Я готов рассматривать любые предложения», – сказал Кержаков.

Кержаков заслужил новый контракт в «Нижнем». За год построил стабильную оборону и качественные стандарты