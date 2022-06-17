Кержаков о работе в РПЛ или ФНЛ: «Я готов рассматривать любые предложения»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков Олимп-ФНЛ Нижний Новгород Спорт-Экспресс Футбол

Александр Кержаков прокомментировал свое будущее.

В прошлом сезоне 39-летний тренер работал в «Нижнем Новгороде», однако контракт с ним продлен не был.

«Возглавить команду в ближайший месяц? Не думаю, что этот вопрос ко мне. Я не могу отвечать за другие команды. Пока переговоров нет.

Конечно, я неоднократно говорил о желании продолжить работу. Предпочтение РПЛ или ФНЛ? Я готов рассматривать любые предложения», – сказал Кержаков.

Кержаков заслужил новый контракт в «Нижнем». За год построил стабильную оборону и качественные стандарты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные