«Боруссия» уверена, что купит Аллера у «Аякса». Первое предложение «Дортмунда» – 35 млн евро с учетом бонусов, контракт уже согласован

«Боруссия» работает над трансфером форварда «Аякса» .

Как пишет журналист Фабрицио Романо, дортмундский клуб уверен, что подпишет нападающего.

«Боруссия» сделала первое предложение по 27-летнему форварду в размере 35 млн евро с учетом бонусов, пишет Sky Sport Deutschland. Если «Аякс» согласится на эту сумму, то Аллер станет самой дорогой покупкой в истории «Боруссии».

Без учета бонусов «Боруссия» предложила 33 млн евро. «Аякс» эта сумма не устраивает, но переговоры идут. Клубы, скорее всего, смогут достичь компромисса.

Некоторое время назад «Дортмунд» согласовал условия контракта с Аллером. С самого начала Себастьян был приоритетным вариантом для руководства «Боруссии».

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал 9 передач в 42 матчах за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.