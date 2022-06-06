Хавбек Уэльса Аллен об 1:0 с Украиной: «Нам сопутствовала удача, Хеннесси сделал несколько отличных сэйвов»

прокомментировал выход сборной Уэльса на ЧМ-2022.

Хавбек валлийцев высказался после стыкового матча с (1:0).

«Трудно выразить такое словами. Это то, о чем мы давно мечтали. Нам сопутствовала удача, Уэйн [Хеннесси] сделал несколько отличных сэйвов, а все мы защищались из последних сил. Пора праздновать!

Единственное, на что мы можем положиться, – это на самих себя. Мы прошли очень-очень долгий путь. Амбиции этой команды не ограничиваются одним победным ударом. Наш нынешний состав сильно отличается от прежнего, его уровень зашкаливает.

Теперь нам предстоит с нетерпением ждать чемпионата мира, и это невероятно», – сказал Аллен.

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