Хавбек «Легии» Харатин о падении Ярмоленко в игре Украины с Уэльсом: «100% пенальти. Ключевой момент, повлиявший на исход матча»

Украинский футболист заявил, что судья не дал явный пенальти в ворота Уэльса.

В финальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022 сборная уступила (0:1) из-за автогола . С его же участием был спорный момент в штрафной валлийцев, когда игрок упал после контакта с соперником.

– Какие эмоции у вас вызвал матч сборной Украины против Уэльса?

– Очень переживал за команду. Конечно, хотелось пробиться бы на чемпионат мира, но это футбол. Видно, что сборная отдала все силы, тренерский штаб посвятил себя полностью этим матчам.

Она старалась, было сложно играть на 3-4-й день против Уэльса. Тем более что много футболистов без игровой практики. Видно, что команда отдалась, и были моменты, но не забили. Это спорт, футбол. Бывает и такое. Сложный момент для всех, но нужно идти дальше.

– Если вернуться к матчу с Уэльсом, то пенальти на Ярмоленко был?

– Был! Как по мне, был. Мы тут с папой кричали. Мы были уверены, что это пенальти. Кричали, чтобы судья посмотрел ВАР, чтобы был контакт с четвертым судьей, а это 100% пенальти.

Только мы увидели, что он слушает ассистента – все, 100% были уверены, что это пенальти. Но когда главный арбитр [Антонио Матеу Лаос] не поставил одиннадцатиметровый, очень удивились.

Конечно, это один из переломных моментов в игре. Сразу сравнять счет было бы очень хорошо для нашей команды в психологическом плане. Это один такой ключевой момент, который повлиял на исход матча, – сказал полузащитник «Легии» в интервью Fanday.net.

Фото: кадр из трансляции «Индиго TV»