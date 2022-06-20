Азмун помог Бердыеву стать тренером и техническим директором иранского «Трактора» («Чемпионат»)

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Стало известно, кто поспособствовал трудоустройству Курбана Бердыева в иранский «Трактор».

По информации «Чемпионата», 69-летний специалист получил должности главного тренера и технического директора клуба при помощи форварда «Байера» Сердара Азмуна.

Тренер и футболист сборной Ирана знакомы по совместной работе в «Ростове» и «Рубине».

Последним местом работы Бердыева был алматинский «Кайрат». Он возглавлял клуб с августа 2021 года. Под его руководством «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана в сезоне-2021 и стал бронзовым призером чемпионата страны.

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