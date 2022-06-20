Орлов о том, почему Бердыева не пригласили в РПЛ: «Он ставит неудобные вопросы перед начальством клубов, которое ничего не понимает в футболе. Переговоры срываются»

объяснил, почему не пригласили российские клубы.

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» возглавил иранский .

«Я не удивлен, что Бердыев не пригодился клубам Российской Премьер-лиги. Только сожалею по этому поводу. Он великолепный профессионал. Но в силу того, что очень часто ставит неудобные вопросы перед начальством клубов, которое в футболе, конечно, ничего не понимает, все его переговоры о работе срываются. Что ж, обидно.

Наш футбол только теряет. Смотрите, берут какого-то неизвестного тренера в московский «Спартак», а наш тренер, зарекомендовавший себя, всем все доказавший, вынужден работать в Иране. Это парадоксы времени. И это неправильно.

Бердыева приглашают в другие клубы. Потому что уважают. Кто выиграл два раза чемпионат России с «Рубином»? Кто обыграл в Лиге чемпионов «Барселону», причем в то время, когда ее лидер Месси был в наилучшей форме? И другие звезды его окружали. Ну, о чем мы говорим...

Наш футбол проигрывает в организационных моментах. Это менталитет, наверное, такой – советский, российский. У нас много способных специалистов, тренеров. Надо дать им себя проявить. Но Семина изгоняют из «Локомотива». В другом клубе тренера меняют два раза за сезон. Как так можно? Как может футболист привыкнуть к указаниям, воззрениям тренера, если того, не успев назначить, убирают? Это антифутбольная история.

Из той же серии – , глава РПЛ, руководит судейским корпусом. У нас разве не хватает знающих людей? Что это такое? Он судьей не был, не имеет представления, что такое судейская профессия. А руководит. Ну как так?

Если ты решил заниматься , то хотя бы оставь судейский корпус», – сказал журналист.