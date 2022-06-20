Орлов о том, почему Бердыева не пригласили в РПЛ: «Он ставит неудобные вопросы перед начальством клубов, которое ничего не понимает в футболе. Переговоры срываются»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Геннадий Орлов Трактор Сази высшая лига Иран Ашот Хачатурянц Футбол

Геннадий Орлов объяснил, почему Курбана Бердыева не пригласили российские клубы. 

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» возглавил иранский «Трактор»

«Я не удивлен, что Бердыев не пригодился клубам Российской Премьер-лиги. Только сожалею по этому поводу. Он великолепный профессионал. Но в силу того, что очень часто ставит неудобные вопросы перед начальством клубов, которое в футболе, конечно, ничего не понимает, все его переговоры о работе срываются. Что ж, обидно.

Наш футбол только теряет. Смотрите, берут какого-то неизвестного тренера в московский «Спартак», а наш тренер, зарекомендовавший себя, всем все доказавший, вынужден работать в Иране. Это парадоксы времени. И это неправильно.

Бердыева приглашают в другие клубы. Потому что уважают. Кто выиграл два раза чемпионат России с «Рубином»? Кто обыграл в Лиге чемпионов «Барселону», причем в то время, когда ее лидер Месси был в наилучшей форме? И другие звезды его окружали. Ну, о чем мы говорим...

Наш футбол проигрывает в организационных моментах. Это менталитет, наверное, такой – советский, российский. У нас много способных специалистов, тренеров. Надо дать им себя проявить. Но Семина изгоняют из «Локомотива». В другом клубе тренера меняют два раза за сезон. Как так можно? Как может футболист привыкнуть к указаниям, воззрениям тренера, если того, не успев назначить, убирают? Это антифутбольная история.

Из той же серии – Ашот Хачатурянц, глава РПЛ, руководит судейским корпусом. У нас разве не хватает знающих людей? Что это такое? Он судьей не был, не имеет представления, что такое судейская профессия. А руководит. Ну как так?

Если ты решил заниматься РПЛ, то хотя бы оставь судейский корпус», – сказал журналист.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные